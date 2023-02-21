Про це свідчать дані дослідження Кільського інституту світової економіки. ЄС і Європейський інвестиційний банк разом пообіцяли виділити близько 30 мільярдів євро з початку вторгнення, що є найбільшою часткою бюджетної підтримки Заходу для України. Проте 17,5 мільярдів євро з цієї суми ще не надійшли до Києва.

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Є проблема з виплатами в тому, що вони мінливі, затримані і нестабільні. Найгірша ситуація була минулого літа, коли багато обіцяли, але мало виконували,

— сказав Тимофій Милованов, засновник Київської школи економіки та радник в адміністрації президента України Володимира Зеленського.

Так виглядає різниця між обіцяними та здійсненими виплатами від різних країн за даними UkraineSupportTracker.

У листопаді минулого року ЄС переглянув структуру виплат своєї підтримки, пообіцявши "регулярну та передбачувану фінансову допомогу" у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік зі ставкою близько 1,5 мільярда євро щомісяця.

Міністерство фінансів України повідомило, що минулого року дефіцит бюджету становив 5 мільярдів доларів на місяць. "Навіть за допомогою міжнародних партнерів не вдалося повністю профінансувати цей дефіцит", – йдеться в заяві міністерства.

У 2022 році були "затримки з наданням Україні вже оголошеного фінансування", заявили в міністерстві, цю прогалину Київ намагався заповнити, друкуючи більше грошей, "що в свою чергу мало негативні наслідки".

Міністерство заявило, що прогнозує дефіцит у розмірі 38 мільярдів доларів на цей рік, що менше, ніж у 2022 році, і що його пріоритетом є залучення коштів від країн-донорів та міжнародних фінансових установ.

Ми очікуємо отримати своєчасне, ритмічне та передбачуване фінансування від міжнародних партнерів, — заявили в міністерстві, додавши, що минулого тижня досягли попередньої угоди з МВФ, яка може прокласти шлях до повноцінної програми фінансової допомоги.

Чому допомогу затримували

Крістоф Требеш, науковець Кільського інституту, зазначив, що ЄС знадобилося до шести місяців, щоб забезпечити юридичне та політичне схвалення певної фінансової підтримки після вторгнення.

Такі відставання безумовно є проблемою, коли ви перебуваєте в розпалі війни, і вам потрібно фінансувати великі інфраструктурні витрати і армію, у той час, як ваші доходи впали,

– сказав він.

З огляду на військову та гуманітарну допомогу, країни-члени та інституції ЄС разом виділили близько 55 мільярдів євро, відстаючи від США, які лідирували в наданні Україні найбільшої кількості боєприпасів та важкого озброєння.

Перекази допомоги ЄС також були меншими порівняно з державними коштами, які країни-члени виділили на розв'язання економічних проблем, спричинених вторгненням.

Згідно з даними аналітичного центру Bruegel, Німеччина, найбільший двосторонній донор блоку для Києва, виділила 7,21 відсотка свого ВВП на фінансування внутрішніх енергетичних субсидій минулого року — у 20 разів більше, ніж вона пообіцяла Україні.

Кільський інститут також виявив, що західні економіки несли набагато більші витрати на допомогу під час подібних конфліктів у минулому. Допомога союзникам у війні в Перській затоці 1990-1991 років обійшлася Німеччині в 0,5 відсотка її ВВП — майже втричі від суми поточних зобов’язань країни перед Україною.

Я був здивований, наскільки це мало в порівнянні, тому що ми зараз набагато багатші та економічно могутніші, ніж були. Для мене це головний висновок — якби ми хотіли, ми могли б зробити набагато більше,

— сказав Требеш.