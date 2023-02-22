Поэтому фонд пытается присоединиться к поддержке нашего государства, однако делать это очень трудно из-за ограничений кредитования. Они технические, а не политические. Об этом 24 Канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Достойно внимания Сколько из обещанных европейскими странами денег Украина уже получила, – Financial Times

К примеру, если МВФ предоставил кредит стране, он должен видеть, как она эти средства возвращает. Речь идет о необходимости финансово стабильного макроэкономического прогноза на ближайшие годы. С Украиной это делать очень тяжело, ведь все финансовые прогнозы зависят от ситуации на фронте, которую сложно предсказать.

Поэтому было промедление в сотрудничестве с МВФ, они не могли согласовать какую-либо программу. Сейчас это удалось. Наверное, были какие-то политические решения. Скорее всего, мы получим программу. В этом году речь идет о примерно 5 миллиардах долларов,

– подчеркнул инвестиционный банкир.

Фурса отметил, что в Украине была проведена первая часть реструктуризации. Когда мы говорим о коммерческом внешнем долге, мы никому ничего не выплачиваем. Инвесторы поняли ситуацию и пошли на это. Внутренний долг в гривне обслуживается, в большинстве своем он перед собственными банками. "В течение прошлого года средства МВФ и Всемирного банка Украина возвращала, потому что технически не делать этого невозможно. Так работает мировая финансовая система", – объяснил инвестиционный банкир.

Он отмечает, что сотрудничество с МВФ будет более мягким, к украинской власти будут относиться с сочувствием и не потребуют значительных реформ. Фокус внимания будет сосредотачиваться на борьбе с коррупцией и верховенстве права. "Безусловно, во время войны невозможно говорить о контролируемом государственном дефиците. Но вряд ли наши партнеры поймут, если мы не будем бороться с коррупцией из-за войны", – акцентировал Фурса.

На что будут направлены деньги

По словам инвестиционного банкира, кредит от МВФ будет направлен на выплату социальных обязательств государства. Сегодня наш бюджет финансирует армию и государственные статьи, а вся социальная составляющая финансируется за счет наших партнеров. В частности, индексация пенсий – это работа Джо Байдена и Кристалины Георгиева.

"Деньги МВФ для нас самые дорогие и самые короткие. Американцы дают гранты, которые не нужно возвращать. Европейцы дают кредиты под 0 или 0,1% на 35 лет – это прекрасная история, которая не давит на наш бюджет, ведь не требует обслуживания. МВФ кредитует по стандартным процедурам. Во-первых, эти деньги будут достаточно короткими – на 5 – 6 лет. Во-вторых, процентная ставка будет выше нуля», – пояснил Фурса.

Хорошая новость состоит в том, подчеркнул он, что из 40 – 45 миллиардов, в которых мы нуждаемся, МВФ берет на себя лишь малую долю этого внешнего финансирования. Это символично и важно, но речь идет о 4 – 5 миллиардах из общей цифры.

"К кредитам, в частности от МВФ, мы прибегаем, потому что другого выбора нет. Если кто-то будет снова говорить, что это загоняет нас в долги, ничего такого не происходит", – заверил инвестиционный банкир.

Как утверждает Фурса, благодаря взвешенной макроэкономической политике до войны у нас нет большого роста долга, безусловно, учитывая обстоятельств войны. На конец года у нас будет показатель долга к ВВП на уровне 100%. К примеру, такие страны ЕС как Греция и Италия имеют 150%.

"Пока этот процесс контролируемый, несмотря на то, что Запад дает нам сумасшедшие суммы. Для Украины они сумасшедшие, а для Запада – копейки. Вряд ли можно будет говорить, что после войны мы попадем в долговую яму", – подытожил Фурса.

Что известно о мониторинговой программе от МВФ