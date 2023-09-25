Як отримати субсидію ВПО

Переселенці можуть підтвердити своє місце проживання не через договір про оренду, а завдяки довідці ВПО. Оформити пільги можна як онлайн, так і онлайн.

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Оформити субсидію можливо у ПФУ, ЦНАПі або через уповноважену особу міської чи селищної ради. Які документи при цьому необхідні:

спеціальна заява;

декларація про доходи;

довідка, яка засвідчує статус ВПО;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Онлайн-сервіси для оформлення субсидії:

вебпортал або мобільний додаток ПФУ;

сервіс "Дія".

Який розмір субсидії

Субсидія змінюється відповідно до сезону. У неопалювальний період вона складає в середньому 350 – 400 гривень. Якою буде середня субсидія цьогоріч, залежить від розміру комунальних платежів.

Нагадаємо! У червні вартість електроенергії зросла до 2,64 гривні за кіловат-годину.

Деяким громадянам автоматично нарахують субсидію. Йдеться про осіб, які отримали "нульовий" розмір пільг на літній період. Громадянам потрібно звертатися за поновленням чи оформленням субсидії у відповідні органи, якщо: