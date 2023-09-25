Как получить субсидию ВПЛ

Переселенцы могут подтвердить свое местожительство не через договор аренды, а благодаря справке ВПЛ. Оформить льготы можно как онлайн, так и онлайн.

Читайте также Газ по цене золота: Россия планирует увеличить стоимость ресурса для населения

Оформить субсидию возможно в ПФУ, ЦНАПе или через уполномоченное лицо городского или поселкового совета. Какие документы при этом необходимы:

  • специальное заявление;
  • право на доходы;
  • справка, удостоверяющая статус ВПЛ;
  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
Онлайн-сервисы для оформления субсидии:
  • вебпортал или мобильное приложение ПФУ;
  • сервис "Дия".

Каков размер субсидии

Субсидия меняется в соответствии с сезоном. В неотапливаемый период она составляет в среднем 350 – 400 гривен. Какова будет средняя субсидия в этом году, зависит от размера коммунальных платежей.

Некоторым гражданам автоматически начислят субсидию. Речь идет о лицах, получивших "нулевой" размер льгот на летний период. Гражданам нужно обращаться за обновлением или оформлением субсидии в соответствующие органы, если:
  • в помещении зарегистрировано больше граждан, чем проживает на самом деле;
  • домохозяйство нуждается в финансировании на дополнительные расходы для отопления, например печное бытовое топливо;
  • в составе семьи появились ВПЛ.