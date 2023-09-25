Как получить субсидию ВПЛ
Переселенцы могут подтвердить свое местожительство не через договор аренды, а благодаря справке ВПЛ. Оформить льготы можно как онлайн, так и онлайн.
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Оформить субсидию возможно в ПФУ, ЦНАПе или через уполномоченное лицо городского или поселкового совета. Какие документы при этом необходимы:
- специальное заявление;
- право на доходы;
- справка, удостоверяющая статус ВПЛ;
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- вебпортал или мобильное приложение ПФУ;
- сервис "Дия".
Каков размер субсидии
Субсидия меняется в соответствии с сезоном. В неотапливаемый период она составляет в среднем 350 – 400 гривен. Какова будет средняя субсидия в этом году, зависит от размера коммунальных платежей.
- в помещении зарегистрировано больше граждан, чем проживает на самом деле;
- домохозяйство нуждается в финансировании на дополнительные расходы для отопления, например печное бытовое топливо;
- в составе семьи появились ВПЛ.