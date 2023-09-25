Как получить субсидию ВПЛ

Переселенцы могут подтвердить свое местожительство не через договор аренды, а благодаря справке ВПЛ. Оформить льготы можно как онлайн, так и онлайн.

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Оформить субсидию возможно в ПФУ, ЦНАПе или через уполномоченное лицо городского или поселкового совета. Какие документы при этом необходимы:

специальное заявление;

право на доходы;

справка, удостоверяющая статус ВПЛ;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Онлайн-сервисы для оформления субсидии:

вебпортал или мобильное приложение ПФУ;

сервис "Дия".

Каков размер субсидии

Субсидия меняется в соответствии с сезоном. В неотапливаемый период она составляет в среднем 350 – 400 гривен. Какова будет средняя субсидия в этом году, зависит от размера коммунальных платежей.

Напомним! В июне стоимость электроэнергии выросла до 2,64 гривны за киловатт-час.

Некоторым гражданам автоматически начислят субсидию. Речь идет о лицах, получивших "нулевой" размер льгот на летний период. Гражданам нужно обращаться за обновлением или оформлением субсидии в соответствующие органы, если: