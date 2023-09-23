Какой будет помощь для переселенцев

Некоторые граждане имеют право на выплаты ВПЛ, несмотря на то, что они не перемещались внутри страны. Эти деньги могут получить владельцы разрушенного жилья.

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Если вы хотите получить компенсацию за разрушенное жилье, необходимо, чтобы специальный реестр зафиксировал повреждение вашего имущества. На сегодняшний день есть данные о более чем 16 тысячах жилых объектов, получивших статус 2 – 3 категории поражения.

Заметьте! Речь идет о жилье, разрушенном в результате военных действий.

Кому возобновят выплаты для ВПЛ

Ранее помощь для некоторых переселенцев была отменена случайно. Ведь проверка проходила автоматически через реестры. Подробно о том, почему это произошло, рассказала в телемарафоне министр Ирина Верещук сообщает 24 Канал.

Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Есть реестр разрушенного жилья и есть реестр ВПЛ. Они между собой не совмещены и потому сейчас получилось так, что отключили всех, кто имеет разрушенное жилье. Мы обнаружили это, дали поручение немедленно сделать интеграцию данных, чтобы наши органы соцзащиты имели данные и возобновили выплаты всем, у кого разрушено жилье.

Выплаты должны возобновить также следующим категориям населения:

лицам, получившим статус умерших, хотя они таковыми не являются;

тем, кто был за границей по объективным причинам и вернулся в Украину.

Обратите внимание! Просмотр выплат производится каждые 6 месяцев.

Какие выплаты получают украинцы:

2 000 гривен – взрослые от 18 лет;

3 000 гривен – лица с инвалидностью, дети до 18 лет.

Денежные средства ежемесячно перечисляются на специальный счет двумя волнами: 15 и 28 числа.