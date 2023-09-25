Изменения в помощи от МВФ

25 сентября начнется дискуссия между МВФ и украинскими представителями по поводу расширение программы финансирования. Об этом сообщает пресс-служба МВФ со ссылкой на Ваграма Степаняна – постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине, передает 24 Канал.

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Ваграм Степанян Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями властей Украины относительно последних экономических событий и с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по статье IV Соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

В июне 2023 года был завершен первый пересмотр программы МВФ. Тогда Украина получила – 890 миллионов долларов.

Напомним! Украинское правительство уже отмечало, что в 2024 году ожидаются новые транши от МВФ в размере 5,4 миллиарда долларов. В 2023 – эта сумма составит 4,5 миллиарда долларов.

Новый просмотр программы ожидался в октябре. МВФ планирует общее финансирование Украины на сумму – 15,6 миллиарда долларов. Эти средства должны покрыть самые приоритетные расходы по обеспечению украинцев во время войны.