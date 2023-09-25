Изменения в помощи от МВФ
25 сентября начнется дискуссия между МВФ и украинскими представителями по поводу расширение программы финансирования. Об этом сообщает пресс-служба МВФ со ссылкой на Ваграма Степаняна – постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине, передает 24 Канал.
Читайте также Субсидии для ВПЛ: как переселенцам оформить льготы
Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями властей Украины относительно последних экономических событий и с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по статье IV Соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).
В июне 2023 года был завершен первый пересмотр программы МВФ. Тогда Украина получила – 890 миллионов долларов.
Новый просмотр программы ожидался в октябре. МВФ планирует общее финансирование Украины на сумму – 15,6 миллиарда долларов. Эти средства должны покрыть самые приоритетные расходы по обеспечению украинцев во время войны.