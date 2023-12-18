Курс валют в кінці грудня: чи стане євро вигіднішим за долар

На курс валют впливає значна кількість факторів, зокрема нові дії від НБУ. Завдяки стабілізаційним діям регулятора, значних коливань на фінансовому ринку вдається уникати.

Що відбувається з курсом

Банкірка Анна Золотько визначає, що минулого тижня на валютному ринку відбулося декілька важливих подій, повідомляє 24 Канал. Першою вона назвала – засідання комітету з монетарної політики НБУ та ухвалення рішення по обліковій ставці. Як і очікувалося, напередодні це спровокувало відчутний курсовий сплеск на готівковому ринку.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Цього разу усі ухвалені НБУ рішення із 100% точністю співпали з прогнозами, відтак ринок дуже швидко заспокоївся і вже наприкінці тижня вартість готівкового долару опустилася в діапазон 37,5 – 37,6 гривень за долар.

Золотько вважає, що не менш важливою подією є різке подорожчання євро відносно долару. Українці теж могли відчути цю подію. Курс євро на готівковому ринку за тиждень подорожчав на 50 копійок та подолав позначку 41 гривню.

Банкірка каже, що цей стрибок став наслідком виступів представників монетарної влади США та ЄС. Якщо ФРС запевнив ринки у прискореному зниженні ключових ставок наступного року, то в ЄЦБ, навпаки, говорили про необхідність й надалі тримати ставки високими. В очах інвесторів це робить вкладення в євро більш привабливими та провокує подорожчання європейської валюти. Нарешті, повертаючись до українського ринку, минулого тижня відбулося помірне, але лінійне зростання курсу долара на ВРУ.

За тиждень вартість американської валюти зросла на 26 копійок, а котирування подолали позначку 37 гривень. Це відбулося на фоні помітного зростання попиту на ВРУ та, відповідно, інтервенцій регулятора, який за тиждень продав на міжбанку 863 мільйони доларів Це найбільший показник від моменту переходу до режиму керованої гнучкості.

З іншого боку, кінець грудня – час зростання споживчого попиту, що відволікає вільну гривневу ліквідність населення від валютного ринку. На мій погляд, протягом наступного тижня готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,4 – 37,8 гривні,

– прогнозує Золотько

Помірне зростання курсу призвело до суттєвого скорочення різниці між вартістю доларів на готівковому та безготівковому ринках. Навіть між найвигіднішими пропозиціями банків з купівлі доларів онлайн та курсом у готівковому сегменті різниця зараз складає близько 10 – 15 копійок.

Причому лише близько третини від усіх банків, що пропонують придбання безготівкової валюти в межах 50 000 гривень, продають долари дешевше за готівковий ринок. Це призводить до відчутного зміщення попиту на валюту зі сторони населення в бік готівкового ринку. Що, до речі, фіксує офіційна статистика НБУ. Поки це не призвело до зростання вартості готівкових доларів, але така вірогідність існує.