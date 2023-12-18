Что происходит с курсом

Банкир Анна Золотько говорит, что на прошлой неделе на валютном рынке произошло несколько важных событий, сообщает 24 Канал. Первым она назвала – заседание комитета по монетарной политике НБУ и принятие решения по учетной ставке. Как и ожидалось, накануне это спровоцировало ощутимый курсовой всплеск на наличном рынке.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На этот раз все принятые НБУ решения со 100% точностью совпали с прогнозами, рынок очень быстро успокоился и уже в конце недели стоимость наличного доллара опустилась в диапазон 37,5 – 37,6 гривен за доллар.

Золотько считает, что не менее важным событием является резкое подорожание евро по отношению к доллару. Украинцы тоже могли ощутить это событие. Курс евро на наличном рынке за неделю подорожал на 50 копеек и преодолел отметку в 41 гривну.

Банкир говорит, что этот скачок стал следствием выступлений представителей монетарных властей США и ЕС. Если ФРС заверил рынки в ускоренном снижении ключевых ставок в следующем году, то в ЕЦБ, наоборот, говорили о необходимости и дальше держать ставки высокими. В глазах инвесторов это делает вложения в евро более привлекательными и провоцирует удорожание европейской валюты. Наконец, возвращаясь к украинскому рынку, на прошлой неделе произошел умеренный, но линейный рост курса доллара на ВРУ.

За неделю стоимость американской валюты выросла на 26 копеек, а котировки преодолели отметку в 37 гривен. Это произошло на фоне заметного роста спроса на ВРУ и, соответственно, интервенций регулятора, который за неделю продал на межбанке 863 миллиона долларов. Это самый большой показатель от момента перехода в режим управляемой гибкости.

Кроме того, конец декабря – время роста потребительского спроса, отвлекающего свободную гривневую ликвидность населения от валютного рынка. На мой взгляд, в течение следующей недели наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 37,4 – 37,8 гривны,

– прогнозирует Золотько

Умеренный рост курса привел к существенному сокращению разницы между стоимостью долларов на наличном и безналичном рынках. Даже между самыми выгодными предложениями банков по покупке долларов онлайн и курсом в наличном сегменте разница сейчас составляет около 10 – 15 копеек.

Причем лишь около трети от всех банков, которые предлагают приобретение безналичной валюты в пределах 50 000 гривен, продают доллары дешевле наличного рынка. Это приводит к ощутимому смещению спроса на валюту со стороны населения в сторону наличного рынка. Что, кстати, фиксирует официальная статистика НБУ. Пока это не привело к росту стоимости наличных долларов, но такая вероятность существует.

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