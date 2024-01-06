Зниження точно буде: чого чекати від курсу долара у січні

В Україні традиційно зріс курс долара на початку року. Це традиційна тенденція для нашого ринку з 2014 року, тому вже у червні-липні варто чекати на спад валюти.

Чому курс коливається

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас пояснив, що коливання курсу протягом року можуть бути пов'язані з низкою причин. В кінці року з’являється більше гривні у зв’язку із видатками на тендери, на зарплати тощо. Також на курс впливають посівна кампанія та надходження валютної виручки.

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Наприклад на початку 2023 року курс долара сягнув 42 – 43 гривень, а вже на початку літа опустився до 37 гривень.

Андрій Дубас Президент Асоціації українських банків Пригадаймо осінь 2022 року. З 10 жовтня Росія почала неочікувані масовані ракетні атаки на Україну. Наша критична інфраструктура зазнавала руйнувань і пошкоджень. Серед українців це спровокувало паніку в суспільстві. І як наслідок, курс долара поповз угору.

На його думку, цьогорічна ситуація є кращою, адже на початку 2024 року ми бачимо показник у 39 гривень за долар, а не 42, як раніше. Тож це може свідчити, що долар точно впаде у ціні до літа, ймовірно назад до 37 – 38 гривень.

Гривня може ослабнути, якщо знадобиться додаткова емісія Нацбанку.

Якщо до березня відновиться ритмічність західної фінансової підтримки України й у НБУ не буде необхідності проводити емісію, то з курсом все буде гаразд,

– додав він.

Тобто Україна має достатньо резервів, щоб нормально функціонувати до березня, поки США та ЄС вирішують питання про макрофінансову підтримку.

Курс у січні 2024 року

Ще у грудні 2023 року НБУ зняв усі обмеження на операції з іноземною валютою. Нині у банках достатньо готівки для задоволення потреб населення, в інакшому випадку регулятор так не вчинив би.

Якщо говорити про банківський обмінний курс долара, а не готівковий в обмінниках, то він буде не вищим за 39 – 39,30 гривень у січні, а далі почнеться поступове зниження до літа,

– спрогнозував Дубас.

Натомість у небанківських фінустановах та обмінниках курс може бути дещо вищим за офіційний.