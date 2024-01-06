Снижение точно будет: чего ждать от курса доллара в январе

В Украине традиционно вырос курс доллара в начале года. Это традиционная тенденция для нашего рынка с 2014 года, поэтому уже в июне-июле стоит ожидать спада валюты.

Почему курс колеблется

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас объяснил, что колебания курса в течение года могут быть связаны с рядом причин. В конце года появляется больше гривни в связи с расходами на тендеры, зарплаты и т.д. Также на курс влияют посевная кампания и поступление валютной выручки.

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Например, в начале 2023 года курс доллара достиг 42 – 43 гривен, а уже в начале лета опустился до 37 гривен.

Андрей Дубас Президент Ассоциации украинских банков Вспомним осень 2022 года. С 10 октября Россия приступила к неожиданным массированным ракетным атакам на Украину. Наша критическая инфраструктура испытывала разрушения и повреждения. Среди украинцев это спровоцировало панику в обществе. И как следствие, курс доллара пополз вверх.

По его мнению, нынешняя ситуация лучше, ведь в начале 2024 года мы видим показатель в 39 гривен за доллар, а не 42, как раньше. Это может свидетельствовать, что доллар точно упадет в цене к лету, вероятно, назад до 37 – 38 гривен.

Гривна может ослабнуть, если потребуется дополнительная эмиссия Нацбанка.

Если до марта возобновится ритмичность западной финансовой поддержки Украины и у НБУ не будет необходимости проводить эмиссию, то с курсом все будет хорошо,

– добавил он.

То есть у Украины достаточно резервов, чтобы нормально функционировать до марта, пока США и ЕС решают вопрос о макрофинансовой поддержке.

Курс в январе 2024 года

Еще в декабре 2023 г. НБУ снял все ограничения на операции с иностранной валютой. Сейчас в банках достаточно наличных денег для удовлетворения потребностей населения, в противном случае регулятор бы так не поступил.

Если говорить о банковском обменном курсе доллара, а не наличном в обменниках, то он будет не выше 39 – 39,30 гривны в январе, а дальше начнется постепенное снижение к лету,

– спрогнозировал Дубас.

В небанковских финучреждениях и обменниках курс может быть несколько выше официального.