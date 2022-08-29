Чи подешевшав долар за вихідні
Долар все ще тримається на психологічній позначці 40 гривень й за вихідні практично не змінився. З актуальним курсом у банках, обмінниках та на чорному ринку, можна ознайомитись далі.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 29 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 26 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,80 гривні за долар (-10 копійок).
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Євро банки купують за 39,90 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 40,80 гривня за євро (-10 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,56 гривні (+4 копійки), а продають – за 40,79 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,35 гривні (-3 копійки) та продаж – 40,61 гривні (-10 копійок)
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,65 гривні (+2 копійки), а продаж – 40,80 гривня (без змін).
- Євро продають по 40,40 гривні (-3 копійки), а купують за 40,63 гривні (-10 копійок).
Нагадаємо, що раніше у коментарі 24 каналу директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько підкреслила, що курс у 41 гривню за долара – серйозний психологічний бар'єр та лінія спротиву. На її думку, якщо ринок перейде цю позначку, от отримує новий поштовх для зростання курсу.Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним додатком від Bybit. Так ви зможете купувати / продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами за різними типами контрактів будь-де та будь-коли.