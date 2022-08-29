Курс валют в банках

По данным "Минфина", 29 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (без изменений против 26 августа). Тогда как продают валюту в банках за 40,80 гривны за доллар (-10 копеек).

Читайте также Футбольным фанам приготовиться: как влиять на решения любимых клубов

Евро банки покупают за 39,90 гривны (-10 копеек), а продают в среднем за 40,80 гривны за евро (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,56 гривны (+4 копейки), а продают – за 40,79 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продают – за (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,35 гривны (-3 копейки) и продажа – 40,61 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,65 гривны (+2 копейки), а продажа – 40,80 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продажа – (без изменений). Евро продают по 40,40 гривны (-3 копейки), а покупают за 40,63 гривны (-10 копеек).

Напомним, что ранее в комментарии 24 каналу директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько подчеркнула, что курс в 41 гривну за доллар – серьезный психологический барьер и линия сопротивления. По ее мнению, если рынок перейдет эту отметку, то получит новый толчок для роста курса.

Носите криптокошелек всегда в кармане вместе с удобным приложением от Bybit. Так вы сможете покупать / продавать криптовалюту или торговать популярными монетами по разным типам контрактов в любом месте и в любое время.