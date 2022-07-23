Чи вплине підвищення офіційного курсу на готівковий ринок: що кажуть у НБУ

Нацбанк зафіксував офіційний курс долара. Він становить 36,5 гривень за долар.

Попри це у Нацбанку запевнили, що підвищення курсу напряму не впливатиме на готівковий сегмент валютного ринку. Пояснюють, що курс продажу валюти у банках для українців не прив'язаний напряму до офіційного курсу.

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"Війна триває вже майже п'ять місяців і за цей період змінилася ситуація як в Україні, так і у світі. Для стабільного відновлення економіки курс має відповідати новим умовам", – пояснюють у Нацбанку.

Немає підстав для паніки

За інформацією НБУ, корегування офіційного курсу не спричинить автоматичний перерахунок готівкового курсу. Він коливатиметься, залежно від впливу балансу запиту та пропозиції.

Проте через підвищення курсу виникли спекулятивні "стрибки" в обмінниках. Зокрема, в окремих пунктах за долар просили 40, а то й більше гривень. У Нацбанку пояснили, що такі дії сіють серед українців паніки.

"Ми всі бачили, що в травні – червні готівковий курс коливався в обидва боки – посилювався та зміцнювався. Не виключено, що такі коливання триватимуть і надалі. Але жодних підстав для паніки немає. Наша політика буде послідовною, Нацбанк залишається на сторожі курсової стабільності", – розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

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Чи буде вплив на ціни

Нацбанк запевнив, що підвищення цін буде незначним. Вони залежатимуть насамперед від високих світових цін, рекордної інфляції у світі. Крім цього, впливають наслідки війни. Зокрема, логістика, знижена пропозиція товарів, збільшення виробничих витрат бізнесу, фізичне руйнування підприємств та окупація.

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