Несмотря на это, в Нацбанке заверили, что повышение курса напрямую не будет влиять на наличный сегмент валютного рынка. Объясняют, что курс продажи валюты в банках для украинцев не привязан напрямую к официальному курсу.

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"Война длится уже почти пять месяцев, и за этот период изменилась ситуация как в Украине, так и в мире. Для стабильного восстановления экономики курс должен отвечать новым условиям", – объясняют в Нацбанке.

Нет оснований для паники

По информации НБУ, корректировка официального курса не повлечет за собой автоматический пересчет наличного курса. Он будет колебаться в зависимости от влияния баланса запроса и предложения.

Однако из-за повышения курса возникли спекулятивные "прыжки" в обменниках. В частности, в отдельных пунктах за доллар просили 40, а то и больше гривен. В Нацбанке объяснили, что подобные действия сеют среди украинцев панику.

"Мы все видели, что в мае – июне наличный курс колебался в обе стороны – усиливался и укреплялся. Не исключено, что такие колебания будут продолжаться и дальше. Но никаких оснований для паники нет. Наша политика будет последовательной, Нацбанк остается на страже курсовой стабильности", – рассказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

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Будет ли влияние на цены

Нацбанк заверил, что повышение цен будет незначительным. Они будут зависеть, прежде всего, от высоких мировых цен, рекордной инфляции в мире. Кроме того, влияют последствия войны. В частности, логистика, пониженное предложение товаров, увеличение производственных затрат бизнеса, физическое разрушение предприятий и оккупация.

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