Долар по 40: яким буде курс валюти до кінця 2024 року
Джерело:Ми - Україна
Різні економічні чинники впливають на валютний ринок протягом року. Однак, передбачається, що до кінця 2024 року вартість долара зросте.
Чи буде долар по 40
Прогнозується, що в Україні курс долара до кінця 2024 року може становити 41 гривню. Однак, такий рівень девальвації гривні буде можливим лише за песимістичного прогнозу уряду.
Читайте також: Скасування виплат для переселенців: кому більше не надходитимуть кошти
Про це розповів економічний експерт Денис Безлюдько. Він вважає, що попри негативний прогноз Кабміну, до кінця року ситуація буде дещо кращою.
У Кабміні очікують близько 41 гривні на кінець року. Але вони завжди помиляються на гірший бік – у них робота бути песимістами і готуватися до гірших сценаріїв. Як правило, показники на кінець року кращі. Середньорічний курс десь на гривню відрізняється від торішнього,
– наголосив Безлюдько.
Експерт зазначає, що курс долара до кінця 2024 року може зрости до 40 гривень, але також може також відкотитись у бік зменшення. При цьому, зміцнитись гривня може під впливом кількох факторів, у томи числі повернення валютної виручки, за яку взявся Нацбанк.Зауважте! Безлюдько вважає, що середньорічний курс долара в Україні за підсумками 2024 року становитиме – 37,5 гривень.
Курс долара на готівковому ринку
На ранок 5 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,15 гривні, а продаж – 38,65 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,25 гривні, а продаж – 38,74 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,50 гривні, а продаж – 38,60 гривні.