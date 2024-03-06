Будет ли доллар по 40

Прогнозируется, что в Украине курс доллара до конца 2024 года может составить 41 гривну. Однако, такой уровень девальвации гривны будет возможным только при пессимистическом прогнозе правительства.

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Об этом рассказал экономический эксперт Денис Безлюдько. Он считает, что несмотря на негативный прогноз Кабмина, до конца года ситуация будет несколько лучше.

В Кабмине ожидают около 41 гривны на конец года. Но они всегда ошибаются в худшую сторону – у них работа быть пессимистами и готовиться к худшим сценариям. Как правило, показатели на конец года лучше. Среднегодовой курс где-то на гривну отличается от прошлогоднего,

– подчеркнул Безлюдько.

Эксперт отмечает, что курс доллара до конца 2024 года может вырасти до 40 гривен, но также может также откатиться в сторону уменьшения. При этом, укрепиться гривна может под влиянием нескольких факторов, в том числе возвращение валютной выручки, за которую взялся Нацбанк.

Заметьте! Безлюдько считает, что среднегодовой курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит – 37,50 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

На утро 5 марта курс доллара таков:

В банках покупка составляет 38,15 гривны, а продажа – 38,65 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,25 гривны , а продажа – 38,74 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,50 гривны, а продажа – 38,60 гривны.

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