Багато очікувати не варто: курс долара наприкінці вересня

Наприкінці вересня курс долара не вражатиме своїми змінами. Це пов'язано з низкою економічних чинників.

Курс долара в кінці вересня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що загальні зміни на валютному ринку залишатимуться більше позиційними, ніж системними. Він додав, що два – три дні змінюватимуться курсові тренди – зі зростання до зниження й навпаки.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ По-друге, щоденні зміни будуть мінімальними, тобто не виходитимуть за досить стабільну "систему" коливань, що виникла внаслідок дії режиму "керованої гнучкості"; крім того, всі зміни на міжбанку віддзеркаляться на готівкових курсах, адже за міжбанком лишається “керівна” роль на валютному ринку.

Також регулятор не залишить ринок напризволяще: в разі навіть натяку на потенційну загрозу. Наприклад, в разі раптового та емоційного зростання попиту на валюту будуть вжиті відповідні заходи, щоб втримати баланс між попитом і пропозицією.

По-четверте, попри зростання споживчих цін, на валютний ринок впливатиме насамперед рівень попиту. А завдяки експортерам, що намагатимуться реалізувати валютний виторг на міжбанку, на валютному ринку вряди-годи може спостерігатися профіцит валюти, що відразу позначиться на курсових показниках (відповідно обсяги валютних інтервенцій регулятора періодично можуть знижуватися до 130 – 150 доларів на день, як це було в перший тиждень вересня),

– сказав він.

Тож наприкінці місяця всі зміни будуть доволі звичними й незагрозливими: годі чекати якихось стрімких курсових зрушень. Ще одне припущення, обумовлене подіями впродовж місяця: цілком можливо, що станом на 1 жовтня порівняно з 1 вересня офіційний курс долара не перевищить 41,3 гривні, а відтак девальвація гривні становитиме 0,6%.

Основні доларові показники