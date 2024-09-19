Багато очікувати не варто: курс долара наприкінці вересня
Наприкінці вересня курс долара не вражатиме своїми змінами. Це пов'язано з низкою економічних чинників.
Курс долара в кінці вересня
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що загальні зміни на валютному ринку залишатимуться більше позиційними, ніж системними. Він додав, що два – три дні змінюватимуться курсові тренди – зі зростання до зниження й навпаки.
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По-друге, щоденні зміни будуть мінімальними, тобто не виходитимуть за досить стабільну "систему" коливань, що виникла внаслідок дії режиму "керованої гнучкості"; крім того, всі зміни на міжбанку віддзеркаляться на готівкових курсах, адже за міжбанком лишається “керівна” роль на валютному ринку.
Також регулятор не залишить ринок напризволяще: в разі навіть натяку на потенційну загрозу. Наприклад, в разі раптового та емоційного зростання попиту на валюту будуть вжиті відповідні заходи, щоб втримати баланс між попитом і пропозицією.
По-четверте, попри зростання споживчих цін, на валютний ринок впливатиме насамперед рівень попиту. А завдяки експортерам, що намагатимуться реалізувати валютний виторг на міжбанку, на валютному ринку вряди-годи може спостерігатися профіцит валюти, що відразу позначиться на курсових показниках (відповідно обсяги валютних інтервенцій регулятора періодично можуть знижуватися до 130 – 150 доларів на день, як це було в перший тиждень вересня),
– сказав він.
Тож наприкінці місяця всі зміни будуть доволі звичними й незагрозливими: годі чекати якихось стрімких курсових зрушень. Ще одне припущення, обумовлене подіями впродовж місяця: цілком можливо, що станом на 1 жовтня порівняно з 1 вересня офіційний курс долара не перевищить 41,3 гривні, а відтак девальвація гривні становитиме 0,6%.
Основні доларові показники
- Коридори валютних коливань: 41 – 41,6 гривні за долар (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.