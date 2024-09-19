Заощадження традиційно більшість українців здійснюють в іноземній валюті, бо національна грошова одиниця має ризики до девальвації. Можна привести ще багато пояснень, чому ми такі уважні до курсу долара до гривні, але поговорімо про наші очікування щодо його зміни найближчим часом. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Спочатку в Бюджетній декларації, а потім і в проєкті бюджету на 2025 рік ми побачили прогнозні цифри курсу американського долара до гривні у найближчій перспективі. Середньорічний курс на 2024 рік – трошки більше, як 41 гривня за долар. Середньорічний курс у 2025 році – 45 гривень за долар.

Якщо розуміти, що НБУ разом із Міністерством фінансів добре виконують свою роботу, то на кінець 2024 року нас очікує курс на рівні 42,5 гривні за долар, а на кінець 2025 року – 47,5 гривні.

Наскільки вірогідним є такий сценарій

Напевно, він залежить від багатьох факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх:

обсяг та своєчасність макрофінансової допомоги,

політичні ризики отримання військово-технічної допомоги, які можуть вимагати збільшення фінансування безпеки й оборони коштом внутрішніх джерел,

стану валютних резервів НБУ,

світової кон'юнктури цін на товари українського експорту і таке інше.

Але в цілому, при інших рівних умовах, цей сценарій видається найбільш реалістичним.

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Чому гривня весь час знецінюється

Ми пам'ятаємо часи, коли наша грошова одиниця коштувала набагато дорожче. Колись і 5 гривень за долар давали, і 8 гривень. У 2021 році середній курс був на рівні 24 гривні за долар.

Чому так? Міцність грошової одиниці залежить від сили національної економіки. Наскільки ви привабливі для іноземного інвестора, який приводить в країну валюту. Від величини валютних резервів. Від того, наскільки більше ви продаєте, ніж купуєте на світовому ринку. Це співвідношення називається сальдо торговельного балансу. Якщо воно негативне, то вам постійно треба шукати додаткові джерела надходження валюти в країну, що б збалансувати залишок коштів в країні.