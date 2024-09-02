Як курс долара у вересні залежатиме від подій на фронті

Курс долара у вересні обіцяє бути стабільним, хоча і рухатиметься у бік здорожчання. Проте на цю ситуацію можуть вплинути події на фронті.

Курс долара у вересні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів, що населення може посилено купувати валюту, через розвиток російського наступу на Донеччині.

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Також на попит валюти можуть вплинути нові руйнування енергетичної інфраструктури, особливо в осінньо-зимовий період. Особливо ситуація загостриться, якщо багато підприємств зупиниться, що погіршить економічну ситуацію.

Натомість успіх України на фронті може зменшити негативні настрої в суспільстві, проте це не змінить тенденцію курсу долара.

Зверніть увагу! На дімку експерта, Саміт миру не позначиться на курсі валют в Україні.