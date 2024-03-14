Падіння долара навесні: чого чекати від курсу

Українці й досі продовжують нервувати та чекати на девальвацію. Економіст Віталій Шапран зазначив, що гривні нічого не загрожує.

Чи чекати на девальвацію

Економіст Віталій Шапран розповів, що нині динаміка ЗВР приблизно у 5 мільярдів доларів поступово перетворюється в технічний показник. Для НБУ достатньо ЗВР на рівні 25 – 30 мільярдів доларів, аби тримати ринок у спокої.

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Віталій Шапран Економіст На жаль, тренд на девальваційні очікування населення зберігається. Це показує як статистика готівкового ринку, так і підсумки новорічного ралі, коли значний обсяг вільної гривні пішов в валюту. Картину доповнює і поведінка експортерів/імпортерів.

Натомість комунікаційна політика НБУ на валютному ринку дещо слабка. Нині привабливі умови по гривневих ОВДП та депозитам торік були в тіні.

Якщо вже так кортіло перейти на плаваючий курс, це потрібно було підкріплювати сильною комунікацією. Поки що виходить так, що суперпривабливі умови по гривневих ОВДП та депозитам у 2023 році залишились в інформаційній тіні та слабо вплинули на настрої населення, яке продовжує дивитись в бік готівкової валюти,

– сказав він.

Він додав, що така ситуація свідчить про непродуктивне використання періоду важких для позичальників монетарних умов, які створювались НБУ для приборкання інфляції.

Підсумки січня та лютого 2024 року вказують на надмірну жорсткість монетарної політики НБУ, яка, безумовно, потребувала корекції ще на початку року. Тож, не дивлячись на проблемну поведінку НБУ, найближчим часом гривні нічого не загрожує, в основному, завдяки нашим міжнародним партнерам і, звісно, через відновлення експорту морським транспортом,

– підсумував Шапран.

Курс долара 14 березня

Протягом доби курс долара дещо зріс в усіх фінансових установах десь на 10 – 20 копійок.

У банках: купівля – 38,50 гривні, продаж – 39 гривень;

купівля – 38,50 гривні, продаж – 39 гривень; В обмінниках: купівля – 38,80 гривні, продаж – 38,90 гривні;

купівля – 38,80 гривні, продаж – 38,90 гривні; На чорному ринку: купівля – 38,27 гривні, продаж – 39,02 гривні.



