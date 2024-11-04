Офіційні валюти виросли: який курс підготував НБУ

За вихідні офіційний долар, як і офіційне євро, зросли в ціні. Найбільше подорожчав курс євро, який виріс на додаткові 12 копійок, у той час, як долар на додаткові 7 копійок.

Офіційний курс 4 листопада

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,28 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 1 листопада.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 44,96 гривні. Тобто, ціна виросла на 12 копійок.

Станом на 5 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,39 гривні,

євро – 45,14 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 4 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,55 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,61 гривні, продаж – по 41,63 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 40,90 гривні, продаж – 41,61 гривні.

Який курс очікувати

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що цього тижня вплив факторів перехідної дати потроху вичерпуватиметься. Відтак з боку населення попит на валюту згасатиме, але з боку бізнесу залишатиметься підвищеним.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На мою думку, протягом цього тижня вартість американської валюти у готівковому сегменті знаходитиметься в діапазоні 41,45 – 41,75 гривні за долар.

Як пояснює Золотько, у цей період НБУ надалі надавати гривні підсилену підтримку. А це означає, що курсові коливання залишатимуться помірними.