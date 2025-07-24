24 липня, 09:56
Доведеться витратити більше: скільки гривень потрібно, аби купити 500 доларів
Основні тези
- Офіційний курс долара 24 липня складає 41,77 гривні, а середній курс у банках: купівля – 41,50 гривень, продаж – 42 гривні.
- Для покупки 500 доларів потрібно приблизно 21 000 гривень у банку або 20 875 гривень в обміннику.
Курс долара протягом липня був стабільним. Варто зазначити, що протягом місяця відбувалися незначні коливання.
Як змінився курс долара в Україні?
Офіційний курс долара 24 липня сягнув – 41,77 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін" середній курс долара у банку зараз такий:
- купівля – 41,50 гривень за долар США;
- продаж – 42 гривні за долар США.
В обмінниках ситуація наступна:
- купівля – 41,65 гривні за долар США;
- продаж – 41,75 гривні за долар США.
Скільки треба гривень, щоб купити зараз 500 доларів?
- для покупки 500 доларів у банку зараз потрібно мати приблизно – 21 000 гривень;
- аби придбати 500 доларів в обміннику необхідно уже орієнтовно – 20 875 гривень.
Яку суму гривень можна виручити при обміні 500 доларів?
- якщо обмінювати 500 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 20 750 гривень;
- при обміні 500 доларів в обміннику, вдасться отримати приблизно – 20 825 гривень.