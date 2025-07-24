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24 липня, 09:56
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Доведеться витратити більше: скільки гривень потрібно, аби купити 500 доларів

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара 24 липня складає 41,77 гривні, а середній курс у банках: купівля – 41,50 гривень, продаж – 42 гривні.
  • Для покупки 500 доларів потрібно приблизно 21 000 гривень у банку або 20 875 гривень в обміннику.

Курс долара протягом липня був стабільним. Варто зазначити, що протягом місяця відбувалися незначні коливання.

Як змінився курс долара в Україні?

Офіційний курс долара 24 липня сягнув – 41,77 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін" середній курс долара у банку зараз такий:

  • купівля – 41,50 гривень за долар США;
  • продаж – 42 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація наступна:

  • купівля – 41,65 гривні за долар США;
  • продаж – 41,75 гривні за долар США.

Скільки треба гривень, щоб купити зараз 500 доларів?

  • для покупки 500 доларів у банку зараз потрібно мати приблизно – 21 000 гривень;
  • аби придбати 500 доларів в обміннику необхідно уже орієнтовно – 20 875 гривень.

Яку суму гривень можна виручити при обміні 500 доларів?

  • якщо обмінювати 500 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 20 750 гривень;
  • при обміні 500 доларів в обміннику, вдасться отримати приблизно – 20 825 гривень.