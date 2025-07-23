Яка позиція долара у світі?

Наразі долар зберігає свою позицію головної світової валюти, однак ризики для нього зростають. Це може призвести до створення багатополярної валютної системи, яка буде не такою стійкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду.

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МВФ зазначає, що домінування долара у світі визначає сучасну фінансову систему. Американській валюті вдалося зберегти провідні позиції навіть після кардинальних змін, наприклад, запровадження євро, яке склало конкуренцію американській валюті.

Така стійкість долара пояснюється його універсальністю для міжнародної торгівлі.

Також долар є орієнтиром для політики країн щодо курсу валют.

Окрім того, доларові активи мають попит через високу ліквідність та безпеку державних облігацій США.

Варто знати! Домінування долара у світі дає переваги США, які мають можливість позичати кошти дешевше. Разом з тим на американську економіку покладається й величезний обов'язок, оскільки долар по суті страхує інші країни від фінансових негараздів.

Які ризики для долара сьогодні?

Стабільність долара, за даними МВФ, може порушити низка нових викликів.

Загрозу для американської валюти дедалі більше складає геополітика. Від неї залежать торгівля для переміщення капіталу, що у підсумку може стати причиною змін у світовій економіці.

Торгівельна напруженість між американцями та рештою світу, зростання державного боргу США можуть відвернути інвесторів від доларових активів.

А розповсюдження цифрових технологій, зокрема зростання ролі стейблкоїнів, які прив'язані до долара, може викликати нові загрози для стабільності долара.

Важливо! МВФ наголошує, що попит на хеджування доларових ризиків вже зростає. До того ж курс американської валюти опустився на 8% з січня 2025 року.