Какова позиция доллара в мире?
Сейчас доллар сохраняет свою позицию главной мировой валюты, однако риски для него растут. Это может привести к созданию многополярной валютной системы, которая будет не такой устойчивой, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Международного валютного фонда.
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МВФ отмечает, что доминирование доллара в мире определяет современную финансовую систему. Американской валюте удалось сохранить ведущие позиции даже после кардинальных изменений, например, введение евро, которое составило конкуренцию американской валюте.
- Такая устойчивость доллара объясняется его универсальностью для международной торговли.
- Также доллар является ориентиром для политики стран по курса валют.
- Кроме того, долларовые активы пользуются спросом из-за высокой ликвидности и безопасности государственных облигаций США.
Стоит знать! Доминирование доллара в мире дает преимущества США, которые имеют возможность занимать средства дешевле. Вместе с тем на американскую экономику возлагается и огромная обязанность, поскольку доллар по сути страхует другие страны от финансовых проблем.
Какие риски возникли для доллара сегодня?
Стабильность доллара, по данным МВФ, может нарушить ряд новых вызовов.
- Угрозу для американской валюты все больше составляет геополитика. От нее зависят торговля для перемещения капитала, что в итоге может стать причиной изменений в мировой экономике.
- Торговая напряженность между американцами и остальным миром, рост государственного долга США могут отвлечь инвесторов от долларовых активов.
- А распространение цифровых технологий, в частности рост роли стейблкоинов, которые привязаны к доллару, может вызвать новые угрозы для стабильности доллара.
Важно! МВФ отмечает, что спрос на хеджирование долларовых рисков уже растет. К тому же курс американской валюты опустился на 8% с января 2025 года.