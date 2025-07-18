Какие прогнозы по курсу доллара?

Финансовые аналитики в Украине ухудшили свой прогноз по курсу доллара на следующие 12 месяцев. В мае их прогноз составлял 44,47 гривны за один доллар, а уже в июле – 44,74 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос НБУ.

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Настроения аналитиков разделяют украинские домохозяйства. Если в мае население прогнозировало курс на уровне 43,10 гривны за доллар, то в июне ожидания повысились до 43,68 гривны.

Зато банкиры сохраняют спокойствие и уже несколько месяцев подряд стабильно называют один и тот же курс доллара. С апреля по июль они дают прогноз 45,29 гривны за доллар.

Важно! Украинский бизнес даже улучшил свои ожидания. Руководители компаний, по последним данным, ожидают курс на 12 месяцев на уровне 43,84 гривны за доллар. Хотя еще в феврале они ожидали 44,23 гривны за доллар.

Какой прогноз курса доллара на следующие 3 года?

Вместе с тем Минфин дал свой прогноз по курсу доллара. В проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 год отмечается, что ожидания на 2025 год составляют 43,3 гривны за доллар.

Прогноз на следующие три года следующий:

на 2026 год – 44,7 гривны за доллар;

на 2027 год – 45,2 гривны за доллар;

на 2028 год – 45,6 гривны за доллар.

Стоит знать! В госбюджете на 2025 год средний курс американской валюты заложен на уровне 45 гривны за 1 доллар.