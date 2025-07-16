Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,82 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 15 июля. Официальный курс евро составляет 48,80 гривны, то есть цена упала на 9 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 17 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,81 гривны;

евро – 48,51 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 16 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 42,10 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,77 гривны , продажа – по 41,81 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,33 гривны, продажа – по 41,91 гривны.

Какой курс евро прогнозируют в июле?

Банкир Сергей Мамедов для 24 Канала рассказал, евро будет находиться между 46,50 и 50 гривнами за валюту. В то же время курсовые отклонения будут ситуативными.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Рынок валют в Украине стабилен, а потому серьезных сигналов к изменениям евро не будет демонстрировать в этом месяце.

Банкир напомнил, что несмотря на подорожание евро доллар остается главной резервной валютой в мире.