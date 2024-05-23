Курс долара в кінці травня: як зміниться валютний ринок в очікуванні літа

Останній тиждень травня не додасть сюрпризів на валютному ринку. На фоні майже щоденних курсових коливань, ці зміни не стануть кричущими та не викликатимуть занепокоєння.

Яка ситуація на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий відмітив стабільність, що панує на валютному ринку. Протягом травня відхилення від базового курсу не перевищувало 1,5 – 2%, що свідчить про певну сталість і прогнозованість змін.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Під реалізацію нового етапу лібералізації зафрахтовано 5,5 мільярдів доларів які можуть бути використані регулятором для подолання зростання попиту на валюту.

Лєсовий наголосив, що достатні обсяги валютних резервів, зростання обсягів експорту та "американське" рішення про пакет фіндопомоги цементують економіку, перекриваючи значну частину видатків. Відтак економічні чинники дають змогу регулятору продовжити реалізацію стратегії валютної лібералізації.

Як зміниться курс

З огляду на динаміку травневих змін, Лєсовий припускає, що на кінець поточного місяця, курс долара перебуватиме в межах 39,5 – 40 гривень. Тобто він навряд чи опуститься нижче підсумкових показників квітня і перетне кордон у 40 гривень.

Якщо порівнювати з курсом від 1 січня до 1 червня просідання курсу гривні може скласти максимально до 5% (з 38 гривень станом на 1 січня до 40 гривень на 1 червня). Тобто, якщо справдяться прогнози урядовців і на кінець року курс долара збігатиметься із закладеним у бюджеті, а це в середньому 40,7 гривні, то з червня по грудень включно, гривня може втратити ще максимум 2% від початкового курсу року – 0,7 гривні,

– зауважує Лєсовий.

Банкір вважає, що з 27 по 31 травня коридори валютних коливань будуть такими:

міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро;

готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

При цьому, різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку не перевищить 0,5 – 0,7 гривні. А от середні курсові відхилення протягом тижня сягатимуть до 1,5 – 2% від стартового курсу.

Поточні курсові коливання очікуються такі:

міжбанк: до 0,2 – 0,3 гривні;

комбанки: до 0,3 – 0,5 гривні;

обмінні пункти : до 0,5 гривні..

Різниця між курсами купівлі та продажу становитиме: