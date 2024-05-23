Як обстріли впливають на економіку
За словами міністра фінансів, перебої в електропостачанні негативно впливають на критично важливі галузі економіки.
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Звичайно, останні обстріли енергетики не додають оптимізму. Міністерство економіки і Національний банк вже переглянули прогнози ВВП. Вони вважають, що втрата десь буде до відсотка ВВП, уже в тому числі як наслідок цих обстрілів.
Марченко підкреслив, що обстріли також негативно відображаються на показниках бюджетних надходжень.
Перебої з електроенергією можуть вплинути і вплинуть на роботу бізнесу, і звичайно хотілось би мінімізувати цей вплив,
– зазначив міністр.
Зазначимо, що в березні 2024 року російські війська відновили обстріли української енергетичної інфраструктури, що спричинило дефіцит електроенергії в країні.
Що буде з електроенергією взимку
У розмові з 24 Каналом енергетичний аналітик Геннадій Рябцев зазначив, що у разі належної підготовки України до опалювального сезону влітку, проблеми з електропостачанням взимку можуть не бути критичними.
Експерт підкреслює, що можливість забезпечення стабільного енергопостачання взимку залежатиме від швидкості відновлення електромереж в населених пунктах, територіальних громадах, і промислових об’єктах після останніх атак.
Якщо громадяни вимагатимуть від органів місцевого самоврядування, від керівництва територіальних громад, забезпечити їх, як споживачів, автономним живленням від малих електростанцій, які мають бути встановлені в цьому регіоні, то тоді жодних проблем з енергопостачанням не буде.
Рябцев також зауважує, що ініціативи громадськості та місцевого самоврядування з встановлення малих автономних електростанцій можуть вирішити проблеми з енергопостачанням у регіонах.