Що буде зі світлом взимку

Під час розмови з 24 Каналом енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що якщо Україна зможе підготуватися влітку до опалювального сезону, тоді ситуація з електроенергією не буде критичною.

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Експерт додає, що ситуація після останніх атак росіян залежатиме від того, наскільки швидко будуть забезпечувати основне енергоспоживання для окремих населених пунктів, територіальних громад, промислових підприємств тощо.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Якщо громадяни вимагатимуть від органів місцевого самоврядування, від керівництва територіальних громад, забезпечити їх, як споживачів, автономним живленням від малих електростанцій, які мають бути встановлені в цьому регіоні, то тоді жодних проблем з енергопостачанням не буде.

Зауважте! Рябцев пояснює, що якщо до початку зими енергетики не зможуть відновити все пошкоджене, тоді є висока ймовірність того, що українці залишаться без світла.

Нагадуємо, збитки після атак на енергетичні об'єкти України за останні місяці зросли до понад 1 мільярда доларів.

збитки після атак на енергетичні об'єкти України за останні місяці зросли до Як розповів під час ефіру телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко, Україна вже втратила близько 8 гігаватів потужності в системі.

Що потрібно зробити

Розв'язати проблему з електроенергією, за словами Рябцева, може міжсезонна компанія щодо створення мережі малих електростанцій, тобто децентралізація, розукрупнення енергетики.

Сподіватися на відновлення великих електростанцій немає жодного сенсу. Там нема чого відновлювати,

– каже експерт.

Що таке "розукрупнення енергетики" Це замість мережі з десятка великих електростанцій створення 300 – 400 малих станцій, потужністю від 5 до 30 мегаватів кожна.

Який стан енергетики на сьогодні

Сергій Коваленко, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno, повідомив, що ранком, 16 травня, ранкові піки споживання електроенергії пройдено. Таким чином, Київ, Дніпро та інші область підключені до енергоживлення.

Ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували. Вчора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів, які б дозволили працювати в графіках, але згодом вночі й зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення,

– пояснив він.

На сьогодні українській енергосистемі хронічно не вистачає генерації, а також імпорту для поточного рівня споживання.