Что будет со светом зимой

Во время разговора с 24 Каналом энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что если Украина сможет подготовиться летом к отопительному сезону, тогда ситуация с электроэнергией не будет критической.

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Эксперт добавляет, что ситуация после последних атак россиян будет зависеть от того, насколько быстро будут обеспечивать основное энергопотребление для отдельных населенных пунктов, территориальных общин, промышленных предприятий и тому подобное.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Если граждане будут требовать от органов местного самоуправления, от руководства территориальных общин, обеспечить их, как потребителей, автономным питанием от малых электростанций, которые должны быть установлены в этом регионе, то тогда никаких проблем с энергоснабжением не будет.

Заметьте! Рябцев объясняет, что если до начала зимы энергетики не смогут восстановить все поврежденное, тогда есть высокая вероятность того, что украинцы останутся без света.

Напоминаем, убытки после атак на энергетические объекты Украины за последние месяцы выросли до более 1 миллиарда долларов.

убытки после атак на энергетические объекты Украины за последние месяцы выросли до Как рассказал во время эфира телемарафона министр энергетики Герман Галущенко, Украина уже потеряла около 8 гигаватт мощности в системе.

Что нужно сделать

Решить проблему с электроэнергией, по словам Рябцева, может межсезонная компания по созданию сети малых электростанций, то есть децентрализация, разукрупнение энергетики.

Надеяться на восстановление крупных электростанций нет никакого смысла. Там нечего восстанавливать,

– говорит эксперт.

Что такое "разукрупнение энергетики" Это вместо сети из десятка крупных электростанций создание 300 – 400 малых станций, мощностью от 5 до 30 мегаватт каждая.

Каково состояние энергетики на сегодня

Сергей Коваленко, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno, сообщил, что утром, 16 мая, утренние пики потребления электроэнергии пройдены. Таким образом, Киев, Днепр и другие область подключены к энергопитанию.

Ситуация ночью и утром оказалась сложнее, чем коллеги рассчитывали. Вчера вечером Укрэнерго доказал объем лимитов, которые бы позволили работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения,

– объяснил он.

На сегодня украинской энергосистеме хронически не хватает генерации, а также импорта для текущего уровня потребления.