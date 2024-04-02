Прогноз курсу: невже долар знову зросте

Зважаючи на період активних виплат зарплат українцям, на початку цього тижня можна очікувати на пожвавлення готівкового попиту. Разом з цим відбудеться помірне зростання курсу.

Яким був готівковий ринок

У своєму коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що протягом минулого тижня котирування на міжбанку рухалися в доволі вузькому діапазоні 38,90 – 39,35 гривні за долар. Так відбувалося попри суттєво більший обсяг торгів на ВРУ, що в середньому перевищив 200 мільйонів доларів на день.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Разом із дещо більшим попитом на валюту зросла і пропозиція, відтак за підсумком останнього тижня березня обсяг інтервенцій НБУ навіть трохи знизився на 25 мільйонів доларів до 655 мільйонів доларів.

Готівковий ринок також залишався здебільшого спокійним. Золотько відзначає, що ближче до кінця тижня відбувся відчутний курсовий сплеск.

Яким буде курс на цьому тижні

В кінці тижня вартість долара майже досягла рівня 39,6 гривні за долар. Ця ситуація була спровокована підвищеною волатильністю у безготівковому сегменті.

Ближче до кінця тижня цілком ймовірний невелике зниження вартості готівкового долара. На мою думку, протягом тижня курс може коливатися в діапазоні 39,20 – 39,80 гривень за долар

– прогнозує банкірка

При цьому, Золотько визначає, що реального попиту для підтримки зростаючого тренду виявилося недостатньо. Саме тому за ним відбулася очікуване коригування й цей тиждень готівковий ринок починає з курсом продажу валюти в межах 39,40 – 39,50 гривень за долар.

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