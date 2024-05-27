Долар вище 40: чого чекати українцям від курсу з 1 червня

Протягом минулого тижня курс долара в усіх сегментах ринку доволі динамічно зростав. Його значення перевищило 40 гривень.

Що відбулося на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько зазначила, що основну роль у зростанні курсу зіграв безготівковий ринок. Саме там впродовж тижня котирування зросли з 39,60 гривень за долар у понеділок до 40,15 – 40,18 гривні за долар у п’ятницю.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це спровокувало зростання вартості американської валюти при продажу безготівковими банківськими каналами: в межах 50 000 гривень на місяць у застосунках та в межах 200 000 гривень з розміщенням на тримісячному депозиті. Та в свою чергу спричинило подорожчання долару й у готівковому сегменті, де курс до кінця тижня зріс до рівня 40,40 – 40,50 гривень за долар.

Золотько наголошує, що до 20 травня пропозиція іноземної валюти на ВРУ була трохи більшою, оскільки бізнес потребував додаткової гривневої ліквідності для сплати квартальних податків. Але цей чинник втратив актуальність на початку минулого тижня, натомість посилився попит на іноземну валюту для сплати дивідендів нерезидентам.

Національний банк у відповідь на такі тенденції посилив свою присутність на ринку, протягом тижня обсяг його інтервенцій збільшився майже на 200 мільйонів доларів у порівнянні із позаминулим тижнем до 684 мільйонів доларів,

– зазначає банкірка.

Яким буде курс долара

З 18 травня набрали чинності додаткові заходи валютної лібералізації.

На початку цього тижня, після динамічного зростання курсу та спровокованого ним посилення попиту в усіх сегментах ринку, можна очікувати на зміцнення гривні. Більш відчутним воно буде у безготівковому сегменті.

На мою думку, вартість долара протягом цього тижня коливатиметься в діапазоні 40 – 40,60 гривень за долар,

– прогнозує Золотько.

Однак, банкірка зауважує, що реакція готівкового ринку на очікуване зниження котирувань на ВРУ (міжбанку) скоріш за все буде помірною.

Адже на кінець тижня припадає перехідна дата, що дає привід для учасників готівкового сегмента сподіватися на підвищений попит з боку населення валюту та підтримувати високі курсові рівні.

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