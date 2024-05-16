Валютний ринок лібералізується: як це впливає на курс долара

Поки що майже всі економічні чинники сприятливо впливають на валютних ринок. Саме це дає можливість НБУ планувати подальші кроки з лібералізації.

Як зміниться валютний ринок

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий наголосив, що наступного тижня на валютному ринку навряд чи стануться якісь глобальні зміни. Зокрема через значні резерви України – 43 мільярди доларів.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку "Бюджет" на подальші валютну лібералізацію в частині скасування низки обмежень для бізнесу для здійснення платежів у валюті складає 5,5 мільярдів доларів, тобто у випадку можливого суттєвого зростання попиту на валюту НБУ готовий витратити значні кошти без шкоди для ринку.

Лєсовий уточнив, що обсяги отримуваної макрофінансової підтримки майже повністю задовольняють потреби України на 2024 рік. До того ж після активної девальвації гривні у квітні на 1,3% (або ж на 0,52 гривні до курсу долара) цей процес принаймні до кінця травня може дещо пригальмуватися.

Можна навіть розрахувати, що станом на 1 червня відхилення курсу долара порівняно з курсом на 1 травня складе від 0,2 до 0,5 гривень, а курс буде в проміжку 39,7 – 40 гривень за долар. Іншими словами травень по своєму завершенню виявиться менш активним в девальваційних процесах,

– прогнозує банкір.

Як зміниться курс валют

Курси валют очікувано можуть як зростати, так і знижуватись. Однак, в умовах озвучених обставин основні показники валютного ринку залишаться на попередньому рівні й будуть такими:

коридори валютних коливань : міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро, готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро;

: міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро, готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро; поточні курсові коливання: міжбанк: до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки: до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти: до 0,5 гривень.

Водночас різниця між курсами купівлі та продажу буде:

на міжбанку до 0,05 гривень за долар, до 0,1 гривні за євро,

у комерційних банках: до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро,

у обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривень за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Також важливими ознаками валютного ринку на наступному тижні будуть: