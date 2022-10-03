Гривню не "злякали" ні псевдореферендуми, ні ядерна загроза: чому курс долара різко впав

Минулого тижня на готівковому ринку спостерігалося впевнене зміцнення курсу гривні. За сім днів долар подешевшав майже на гривню, а курс опустився нижче позначки 42 гривень за долар

Ситуація на готівковому ринку

Анна Золотько у коментарі 24 каналу, розповіла, що головним стабілізуючим фактором курсу минулого тижня стало поступове насичення ринку готівковою валютою та зниження попиту.

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Банкірка нагадала, що НБУ на аукціоні минулого тижня пропонував системно важливим банкам 100 мільйонів доларів та 100 мільйонів євро. Готівкові долари в повному обсязі придбав єдиний банк, що взяв участь в аукціоні. Попит на євро був значно нижчий: участь брав також лише один банк, який придбав 20 мільйонів євро.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це свідчить про суттєве покращення ситуації з готівковою валютою на ринку. Проте поки НБУ не робив заяв про припинення програми "готівкових" аукціонів. Тож ситуація й надалі покращуватиметься.

Додатковим фактором підтримки гривні має стати й збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті з 50 тисяч до 100 тисяч гривень, вважає експертка. Таке рішення НБУ ухвалив у п’ятницю, тож відсьогодні українці мають більше можливостей для купівлі доларів за нижчою ціною, ніж на готівковому ринку.

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Яким буде курс цього тижня

Події кінця минулого тижня жодним чином не вплинули на готівковий валютний ринок, що досить дивно. Банкірка зауважує, що очікувала бодай на якусь реакцію ринку на проведення псевдореферендумів та подальші події, але гривня продовжувала зміцнюватися.

Тож з огляду на це, Золотько підкреслює, це означає, що ринок "відпрацював" ці новини раніше, ще на рівні очікувань, під час попередньої хвилі зростання курсу. Тому фактичні події не стали несподіванкою і не вплинули на курс.

Щоправда, це не означає, що готівковий ринок ігноруватиме інформаційний порядок денний і надалі. За умови більш-менш рівного інформаційного поля, цього тижня курс гривні до долара буде знаходитися в коридорі 41,2 – 42,2 гривні за долар. Але будь-які серйозні загальні зміни можуть викликати більші коливання,

– прогнозує Золотько.

Готівковий курс 3 жовтня

​ Банки сьогодні в середньому купують долар по 41,20 гривні та продають по 42 гривні.

сьогодні в середньому купують долар по 41,20 гривні та продають по 42 гривні. Обмінники – по 41,45 гривні та 41,94 гривні відповідно.

– по 41,45 гривні та 41,94 гривні відповідно. На чорному ринку – по 41,60 гривні та 41,82 гривні відповідно.

Вихід НБУ на міжбанк

Також Золотько додала, що на безготівковому ринку минулого тижня спостерігалося зростання попиту на іноземну валюту. Національний банк за тиждень продав на МВРУ (міжбанку) 867 мільйонів доларів. Востаннє такий обсяг інтервенцій спостерігався на початку липня.

Інший економічний експерт Данило Монін раніше вже зауважував, якщо НБУ продовжить в такому ж темпі, то його резервів не вистачить до кінця року. Ба більше, це може спонукати НБУ ухвалити рішення про ще одну корекцію фіксованого курсу у бік 39 – 40 гривень у жовтні. І тоді очікується готівкове зростання до 43 – 45 гривень.

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