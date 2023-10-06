Курс долара в середині жовтня: які чинники повпливають на вартість валюти

Попри введення НБУ керованої гнучкості курсу на ринку валют, ситуація залишиться стабільною. Наступного тижня усе залежатиме від деяких умов.

Що повпливає на курс валют наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на курс валют наступного тижня повпливають:

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можливі наслідки ракетних обстрілів, що впливатимуть не лише на бізнес, а й на суспільні настрої;

події на фронті та поступ ЗСУ у звільненні країни від ворога;

поведінка покупців та продавців, "тактичне" реагування на зовнішні зміни (наприклад, можливі чергові заяви посадовців про те, яким має бути реальний курс валют) тощо.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Серед головних економічних чинників, що можуть вплинути на валютний ринок слід відзначити, що ухвалений 45-денний бюджет США не включає допомогу України. Є великі сподівання, що з часом ситуація з допомогою від США буде більш оптимістичною. В іншому випадку скорочення фіндопомоги може вплинути на загальну економічну ситуацію в країні.

За його словами, це може спричинити курсові зміни в діапазоні 5%, тобто 1 – 1,5 гривні.

Курс валют 6 жовтня

Протягом доби курс валют не сильно змінився. Найбільше зменшилися курс євро в обмінниках та продаж долара у банках в діапазоні 6 – 15 копійок. Найбільший зріст продемонстрував продаж долара в обмінниках на 10 копійок.

Курс долара:

У банках: купівля – 37,61 гривні, продаж – 38,2 гривні;

купівля – 37,61 гривні, продаж – 38,2 гривні; В обмінниках: купівля – 37,55 гривні, продаж – 38,28 гривні;

купівля – 37,55 гривні, продаж – 38,28 гривні; На чорному ринку: купівля – 38,05 гривні, продаж – 38,2 гривні.

Курс євро:

У банках: купівля – 40 гривень, продаж – 40,7 гривні;

купівля – 40 гривень, продаж – 40,7 гривні; В обмінниках: купівля – 40,14 гривні, продаж – 40,67 гривні;

купівля – 40,14 гривні, продаж – 40,67 гривні; На чорному ринку: купівля – 40,35 гривні, продаж – 40,6 гривні.