Что повлияет на курс валют на следующей неделе
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на курс валют на следующей неделе повлияют:
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- возможные последствия ракетных обстрелов, которые будут влиять не только на бизнес, но и на общественные настроения;
- события на фронте и продвижение ВСУ в освобождении страны от врага;
- поведение покупателей и продавцов, "тактическое" реагирование на внешние изменения (например, возможны очередные заявления должностных лиц о том, каким должен быть реальный курс валют) и т.д.
Среди главных экономических факторов, которые могут повлиять на валютный рынок, следует отметить, что принятый 45-дневный бюджет США не включает помощь Украины. Есть большие надежды, что со временем ситуация с помощью США будет более оптимистичной. В противном случае сокращение финпомощи может повлиять на общую экономическую ситуацию в стране.
По его словам, это может повлечь за собой курсовые изменения в диапазоне 5%, то есть 1 – 1,5 гривны.
Курс валют 6 октября
В течение суток курс валют не сильно изменился. Больше всего уменьшились курс евро в обменниках и продажа доллара в банках в диапазоне 6 – 15 копеек. Наибольший рост продемонстрировала продажа доллара в обменниках на 10 копеек.
Курс доллара:
- В банках: покупка – 37,61 гривны, продажа – 38,2 гривны;
- В обменниках: покупка – 37,55 гривны, продажа – 38,28 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,2 гривны.
Курс евро:
- В банках: покупка – 40 гривен, продажа – 40,7 гривны;
- В обменниках: покупка – 40,14 гривны, продажа – 40,67 гривны;
- На черном рынке: покупка – 40,35 гривны, продажа – 40,6 гривны.