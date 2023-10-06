Что повлияет на курс валют на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на курс валют на следующей неделе повлияют:

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возможные последствия ракетных обстрелов, которые будут влиять не только на бизнес, но и на общественные настроения;

события на фронте и продвижение ВСУ в освобождении страны от врага;

поведение покупателей и продавцов, "тактическое" реагирование на внешние изменения (например, возможны очередные заявления должностных лиц о том, каким должен быть реальный курс валют) и т.д.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Среди главных экономических факторов, которые могут повлиять на валютный рынок, следует отметить, что принятый 45-дневный бюджет США не включает помощь Украины. Есть большие надежды, что со временем ситуация с помощью США будет более оптимистичной. В противном случае сокращение финпомощи может повлиять на общую экономическую ситуацию в стране.

По его словам, это может повлечь за собой курсовые изменения в диапазоне 5%, то есть 1 – 1,5 гривны.

Курс валют 6 октября

В течение суток курс валют не сильно изменился. Больше всего уменьшились курс евро в обменниках и продажа доллара в банках в диапазоне 6 – 15 копеек. Наибольший рост продемонстрировала продажа доллара в обменниках на 10 копеек.

Курс доллара:

В банках: покупка – 37,61 гривны, продажа – 38,2 гривны;

покупка – 37,61 гривны, продажа – 38,2 гривны; В обменниках: покупка – 37,55 гривны, продажа – 38,28 гривны;

покупка – 37,55 гривны, продажа – 38,28 гривны; На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,2 гривны.

Курс евро:

В банках: покупка – 40 гривен, продажа – 40,7 гривны;

покупка – 40 гривен, продажа – 40,7 гривны; В обменниках: покупка – 40,14 гривны, продажа – 40,67 гривны;

покупка – 40,14 гривны, продажа – 40,67 гривны; На черном рынке: покупка – 40,35 гривны, продажа – 40,6 гривны.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.