Стабільність чи різкі коливання: що буде з доларом та євро у серпні 2025

Ситуація на валютному ринку у серпні багато в чому залежатиме від кількох основних чинників. Експерт розповів, що можна очікувати від курсу долара та євро у цей період.

Що впливатиме на курс долара та євро?

Як і раніше Нацбанк залишатиметься основним гравцем на ринку, повідомив у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

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Можна розраховувати на певну курсову стабільність долара. Натомість курс євро залежатиме від світових торгів пари долар і євро, а також пари гривня і долар,

– каже Лєсовий.

За словами експерта, валютний ринок формуватимуть:

Стратегія Нацбанку на валютному ринку

Вона спиратиметься на кілька важелів: рівень споживчих цін, попит на валюту, ситуацію на світових ринках (йдеться про курс євро), рівень міжнародних валютних резервів. Як і раніше діятиме режим "керованої гнучкості", що дасть змогу регуляторові встановлювати паритет між попитом і пропозицією через валютні інтервенції.

За очікуваннями ринку обсяг інтервенцій залишиться на прийнятному рівні – близько 3 мільярдів доларів на місяць. Головне питання: частота інтервенцій і реальний рівень попиту.

На мій погляд, за "нормальних" умов, попит може на 10-15% перевищувати пропозицію. Водночас на ринку збережеться тренд до мінімальних коливань курсів купівлі-продажу, різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку буде незначною. Водночас зростання та зниження курсів змінюватимуться почергово, однак такі зміни також будуть несуттєвими,

– говорить Лєсовий.

Рівень міжнародної підтримки України

Фінансова допомога покриває значну частину видатків бюджету, і важливим стане не лише обсяг отриманої допомоги цьогоріч, а й її планування на 2026 рік.

За попередніми оцінками в цьому році Україна отримає близько 55 мільярдів доларів при очікуваній потребі 38,4 мільярдів доларів, а наступного року попередній прогноз в необхідності зовнішніх фінансів оцінюється на рівні 38-40 мільярдів доларів. Військово-технічна допомога дає змогу продовжувати боротьбу, чинити спротив та захищати інфраструктуру від ворожих атак.

Розвиток економіки, передусім основних галузей, що формують ВВП країни

У серпні почнуться жнива, що вимагатиме від аграріїв витрачати частину валюти, зокрема, й на закупівлю пального. Тобто пропозиція валюти, особливо доларів, може зрости. Однак наближення опалювального сезону і потреба в закупівлі енергоносіїв фактично "з’їсть" надлишок валюти від агросектору. Тобто економічні процеси до міри можуть збалансувати валютний ринок. Також важливим є розвиток ОПК та будівництва.

Розвиток експорту та отримання валютного виторгу

Для країни вкрай важливо мінімізувати розрив між імпортом і експортом, а також отримати значні валютні надходження. Наприклад, нині діють нові умови економічної співпраці з ЄС, згідно з якими експорт української сільгосппродукції значно скоротиться – на 80% порівняно з 2022-2024 роками. Тому потреба в нових ринках збуту агропродукції буде нагальною.

Воєнні чинники

Перебіг війни, наслідки бойових дій та обстрілів міст, здатність ЗСУ чинити опір можуть тиснути на суспільство, провокуючи до певних ажіотажних настроїв в тому числі на валютному ринку. Однак, як це вже було не раз впродовж 3,5 років повномасштабної війни: будь-який ажіотаж матиме свої часові проміжки й в глобальному сенсі суттєво не вплине на курсові показники – це радше опосередкований чинник.

Якими будуть курс долара та євро у серпні?

На думку Тараса Лєсового, загальна курсова картина може мати такий вигляд:

офіційний курс долара коливатиметься в межах 41,8-42,2 грнивні;

курс євро торгуватиметься в діапазоні 48,5-50 гривень.

Тобто завдяки діям Нацбанку, загальній економічній ситуації в країні можна розраховувати на до міри стабільний курс долара. Натомість курс євро залишається важкопрогнозованим: тут можливі нюанси, пов’язані зі світовою кон’юнктурою вартості пари долара і євро. Співвідношення цих валют може бути в проміжку 1 євро = від 1,1 до 1,2 долара.