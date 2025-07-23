Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,76 гривні. Тобто ціна американської валюти впала 5 копійок проти 22 липня. Офіційний курс євро складає 48,86 гривні, тобто ціна виросла на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Станом на 24 липня курс валют буде такий:
- долар – 41,76 гривні;
- євро – 48,98 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 23 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 42 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 41,78 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,34 гривні, продаж – по 41,86 гривні.
Яка валюта вигідніша?
Як розповів експерт Ілля Несходовський, варто тримати заощадження в різних валютах, адже загальна тенденція на послаблення долара, передає 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".
Однак ми не спостерігаємо його піке, тому відсоток долара в загальному переліку заощаджень можна зменшити. Але не набагато, десь на 20%,
– додає Несходовський.
Водночас євро не треба скуповувати окремо, адже валюта може знадобитися лише у випадку виїзду за кордон. Крім того, до осені євро може сильно подешевшати.
Зауважте! Альтернативою для долара та євро є облігації внутрішньої державної позики, де дохідність становить 14% – 15% річних, що дозволяє розглядати облігації як потенційне джерело доходу.