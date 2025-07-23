Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,76 гривны. То есть цена американской валюты упала 5 копеек против 22 июля. Официальный курс евро составляет 48,86 гривны, то есть цена выросла на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 24 июля курс валют будет такой:
- доллар – 41,76 гривны;
- евро – 48,98 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 23 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 42 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 41,78 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,34 гривны, продажа – по 41,86 гривны.
Какая валюта выгоднее?
Как рассказал эксперт Илья Несходовский, стоит держать сбережения в разных валютах, ведь общая тенденция на ослабление доллара, передает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".
Однако мы не наблюдаем его пике, поэтому процент доллара в общем перечне сбережений можно уменьшить. Но не намного, где-то на 20%,
– добавляет Несходовский.
В то же время евро не надо скупать отдельно, ведь валюта может понадобиться только в случае выезда за границу. Кроме того, к осени евро может сильно подешеветь.
Заметьте! Альтернативой для доллара и евро являются облигации внутреннего государственного займа, где доходность составляет 14% – 15% годовых, что позволяет рассматривать облигации как потенциальный источник дохода.