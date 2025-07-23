Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,76 гривны. То есть цена американской валюты упала 5 копеек против 22 июля. Официальный курс евро составляет 48,86 гривны, то есть цена выросла на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 24 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,76 гривны;

евро – 48,98 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 23 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,78 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,34 гривны, продажа – по 41,86 гривны.

Какая валюта выгоднее?

Как рассказал эксперт Илья Несходовский, стоит держать сбережения в разных валютах, ведь общая тенденция на ослабление доллара, передает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

Однако мы не наблюдаем его пике, поэтому процент доллара в общем перечне сбережений можно уменьшить. Но не намного, где-то на 20%,

– добавляет Несходовский.

В то же время евро не надо скупать отдельно, ведь валюта может понадобиться только в случае выезда за границу. Кроме того, к осени евро может сильно подешеветь.

Заметьте! Альтернативой для доллара и евро являются облигации внутреннего государственного займа, где доходность составляет 14% – 15% годовых, что позволяет рассматривать облигации как потенциальный источник дохода.