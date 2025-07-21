Что произошло с официальным курсом злотого после 20 июля?
21 июля, официальный курс злотого – 11,44 гривны (+5 копеек, по сравнению с 18 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках?
Средний курс злотого, если опираться на данные "Минфина" изменился так:
- покупка – 11 гривны за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 18 июля);
- продажа – 11,58 гривны за злотый (-2 копеек).
А вот в обменниках средний курс злотого сейчас такой:
- покупка – 11,39 гривны за злотый (-1 копейка);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (без изменений).
Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых сейчас?
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, нужно иметь в среднем – 1 158 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже ориентировочно – 1 150 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сегодня
- за 100 злотых, при обмене в банке, сегодня можно выручить ориентировочно – 1 100 гривен;
- в обменнике, в свою очередь, за 100 злотых можно получить примерно – 1 139 гривен.