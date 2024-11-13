Долар дорожчає, а євро знижується: який курс валют від НБУ

Офіційний курс валют сьогодні показав зміни, адже поки долар дорожчає, то курс євро надалі знижується. Водночас спад європейської валюти за останню добу не був таким суттєвим проти попереднього разу.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок проти 12 листопада.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 43,94 гривні. Тобто, ціна впала на 5 копійок.

Станом на 14 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,34 гривні,

євро – 43,94 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 13 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,70 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,71 гривні, продаж – по 41,74 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,27 гривні, продаж – 41,85 гривні.

По скільки буде долар та євро

Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, зараз період перед "чорною п’ятницею" та різдвяно-новорічними святами. Це позитивно позначиться на балансі попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Частина громадян купуватиме валюту, а частина громадян витрачатиме валюту, обмінюючи її на гривню задля здійснення запланованих покупок.

Як прогнозує банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, найімовірніше, що цього тижня долар не буде рости вище позначки у 41,5 гривні за валюту.

Зверніть увагу! Очікується, що коливання валюти сягатимуть діапазону від 41,40 гривні до 41,60 гривні за долар.