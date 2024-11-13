Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок проти 12 листопада.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 43,94 гривні. Тобто, ціна впала на 5 копійок.

Станом на 14 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,34 гривні,

євро – 43,94 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 13 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,70 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,71 гривні, продаж – по 41,74 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,27 гривні, продаж – 41,85 гривні.

По скільки буде долар та євро

Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, зараз період перед "чорною п’ятницею" та різдвяно-новорічними святами. Це позитивно позначиться на балансі попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Частина громадян купуватиме валюту, а частина громадян витрачатиме валюту, обмінюючи її на гривню задля здійснення запланованих покупок.

Як прогнозує банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, найімовірніше, що цього тижня долар не буде рости вище позначки у 41,5 гривні за валюту.

Зверніть увагу! Очікується, що коливання валюти сягатимуть діапазону від 41,40 гривні до 41,60 гривні за долар.