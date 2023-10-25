З доларом усе в порядку: НБУ опустить офіційний курс євро

НБУ встановив новий рівень офіційного курсу долара та євро на 26 жовтня. Протягом дня особливих змін спостерігатися не буде.

Офіційний курс валют на завтра

НБУ встановив офіційний курс долара 26 жовтня на рівні 36,58 гривні, тобто +1 копійка, а євро – 38,61 гривні (-29 копійок).

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З 3 жовтня НБУ ввів на валютному ринку режим керованої гнучкості, який передбачає, що регулятор продовжить бути ключовим гравцем на ринку та контролюватиме коливання цін.

Натомість у обмінниках сьогодні прослідковується динаміка до зростання вартості обох валют. Таким чином купівля-продаж долара становить – 37,6 – 38,5 гривні, а євро – 40,14 – 40,64 гривні.

На чорному ринку особливо нічого не змінилося, долар торгується у межах 37,8 – 38 гривень, а євро в діапазоні 40,25 – 40,45 гривні.

Що буде з валютою цього тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що долар цього тижня можливо трохи зросте.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, протягом цього тижня вартість американського долара на готівковому ринку буде знаходитися в діапазоні 37,80 – 38,40 гривні за долар.

Натомість Тарас Лєсовой спрогнозував, що готівковий курс цього тижня буде в діапазоні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривні за євро.