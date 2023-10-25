Офіційний курс валют на завтра
НБУ встановив офіційний курс долара 26 жовтня на рівні 36,58 гривні, тобто +1 копійка, а євро – 38,61 гривні (-29 копійок).
Читайте також Економіка США знову демонструє силу: як це впливає на долар
Натомість у обмінниках сьогодні прослідковується динаміка до зростання вартості обох валют. Таким чином купівля-продаж долара становить – 37,6 – 38,5 гривні, а євро – 40,14 – 40,64 гривні.
На чорному ринку особливо нічого не змінилося, долар торгується у межах 37,8 – 38 гривень, а євро в діапазоні 40,25 – 40,45 гривні.
Що буде з валютою цього тижня
Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що долар цього тижня можливо трохи зросте.
На мою думку, протягом цього тижня вартість американського долара на готівковому ринку буде знаходитися в діапазоні 37,80 – 38,40 гривні за долар.
Натомість Тарас Лєсовой спрогнозував, що готівковий курс цього тижня буде в діапазоні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривні за євро.