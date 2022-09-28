За яких умов курс долара перестане летіти вгору: новий прогноз експерта

Останнім часом долар зростає. Цьому сприяє підвищений попит на готівку та непрогнозованість перебігу війни. Однак, експерт вважає, що є ряд факторів, котрі можуть зміцнити гривню.

Що впливає на курс долара до гривні

Герман Марченко директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK), у коментарі 24 каналу, підкреслив, що надмірний попит на іноземну валюту "штовхає" гривню до знецінення.

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Адже наразі чи не єдиним адекватним способом зберегти заощадження можна, придбавши стійку іноземну валюту. Наприклад, на початок вересня попит на долар США на 35 – 40% перевищує пропозицію,

– розповідає він.

Я вважаю, що зниження попиту, а відтак – зменшення "градусу" ажіотажу – можна досягти за певних умов:

поновлення бізнес-активності у відносно безпечних регіонах (насамперед, виробництва), чіткий економічний план відновлення країни, створення інвестиційно привабливих умов, збалансований бюджет – без "прірви" між видатками та надходженнями, гальмування темпів інфляції до притомних 1 – 1,5% щомісяця, зростання доходів громадян на 15 – 20%, скорочення безробіття не менш ніж на 30%, докорінний перелом у війні.

Ситуація на готівковому ринку

Цього тижня курс долара до гривні впевнено знижується, після різкого зростання до 42 гривень. Інший експерт Борис Кушнірук раніше теж наголошував, що фактор війни найбільше тисне на гривню. Він також пояснив, чому курс долара постійно то різко зростає, то демонструє тенденцію стрімкого падіння.

Готівковий курс долара до гривні зараз схожий на маятник, коли він тягнеться, то в бік знецінення чи збільшення долара, то потім трохи повертається назад. Певний час стабілізується, потім проходить місяць – півтора, після чого починається нове підняття курсу. І так, на жаль, буде тривати доти, поки не завершиться війна,

– поділився він.

Готівковий курс долара 28 вересня

Банки в середньому купували долар по 41,30 гривень, а продавали по 42,20. зауважимо.

в середньому купували долар по 41,30 гривень, а продавали по 42,20. зауважимо. Обмінники – по 41,91 гривні та 42,20 гривні відповідно.

– по 41,91 гривні та 42,20 гривні відповідно. Чорний ринок – по 42,95 гривні та 42,20 гривні відповідно.

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