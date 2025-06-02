Ситуація стабільна, але є нюанси: що відбувається з курсом долара в Україні

Минулого тижня населення не особливо активно купувало валюту. В обмінниках вона була дорожча за офіційний курс дуже несуттєво, що підтверджує збереження рівноваги на валютному ринку.

Що відбувалося з доларом в кінці травня 2025

Банкірка Ганна Золотько у коментарі 24 Каналу вказала, що протягом 23 – 30 травня, найвищий офіційний курс був саме в середу – 41,68 гривні за долар.

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Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Найвищий курс долара спостерігався у вівторок – у межах 41,20 – 41,77 гривні за долар. У понеділок і четвер обмінний діапазон був дещо нижчим – 41,14 – 41,70 гривень за долар, а під кінець тижня котирування стабілізувалися на рівні 41,15 – 41,71 гривні за долар.

Банкірка каже, що на валютному ринку України 26 – 30 травня спостерігалися помірні коливання гривні:

стартували торги з рівнів 41,50 – 41,52 гривні за долар, вже після обіду 26 травня курс піднявся до 41,63 гривні за долар;

до вечора трохи скоригувався – до 41,61 гривні за долар;

у вівторок гривня дещо послабилась: денні котирування сягнули тижневого максимуму – 41,71 гривні за долар;

з середи, 28 травня, розпочалося поступове зміцнення гривні: курс знизився з 41,68 гривні за долар до 41,53 гривні за долар на кінець дня;

у четвер і п’ятницю ринок продовжив корекцію: вранці 29 травня долар торгувався по 41,53 гривні за долар, а вранці п’ятниці – вже по 41,45 гривні за долар. Наприкінці тижня курс трохи підріс і завершився на рівні 41,60 гривні за долар.

Загалом ситуація на валютному ринку залишалась стабільною, без різких стрибків курсу чи тиску на гривню. Ринок позитивно відреагував на те, що НБУ послабив валютний контроль для експортерів. Відповідні зміни почали діяти 31 травня,

– каже Золотько.

Зверніть увагу! Як каже банкірка, на початку червня очікується стабільний курс гривні до долара з можливими незначними коливаннями.