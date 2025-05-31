Який буде долар у червні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на початку червня коливання долара буде залежати від поведінки НБУ та основних гравців.

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Офіційний курс долара у цей період прогнозують на рівні 41,60 – 41,90 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Вже понад 1 місяць на ринку не змінюють тенденції. Відтак, немає ознак тотального домінування над пропозицією, а тому обсяг валютних інтервенцій залишається в стабільних межах.

Лєсовий додає, що НБУ як і раніше відіграє ключову роль на валютному ринку. Наразі режим керованої гнучкості залишається доволі ефективним та унеможливлює курсові стрибки.

Зверніть увагу! На міжбанку прогнозується, що курс долара перебуватиме в діапазоні від 41,60 гривні до 41,90 гривні, а на готівковому ринку – від 41,60 гривні до 41,80 гривні за долар.