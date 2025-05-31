Какой будет доллар в июне

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в начале июня колебания доллара будет зависеть от поведения НБУ и основных игроков.

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Официальный курс доллара в этот период прогнозируют на уровне 41,60 – 41,90 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Уже более 1 месяца на рынке не меняют тенденции. Поэтому, нет признаков тотального доминирования над предложением, а потому объем валютных интервенций остается в стабильных пределах.

Лесовой добавляет, что НБУ по-прежнему играет ключевую роль на валютном рынке. Сейчас режим управляемой гибкости остается довольно эффективным и делает невозможным курсовые скачки.

Обратите внимание! На межбанке прогнозируется, что курс доллара будет находиться в диапазоне от 41,60 гривны до 41,90 гривны, а на наличном рынке – от 41,60 гривны до 41,80 гривны за доллар.