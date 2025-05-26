Что происходит с курсом доллара в Украине

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько отметила, что в конце недели произошла незначительная корректировка в сторону повышение курса. Однако общая ситуация оставалась контролируемой, без признаков давления на валютный рынок.

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Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank На межбанковском валютном рынке Украины сохранялся узкий курсовой коридор. В начале недели курс колебался в пределах 41,39 – 41,57 гривны за доллар, в течение следующих дней котировки незначительно менялись, демонстрируя постепенную стабилизацию.

Как отмечает банкир, в конце недели рынок закрепился вблизи отметок 41,52 – 41,55 гривны за доллар. Это свидетельствует об отсутствии значительного давления на валюту.

Нужно отметить и то, что НБУ почти не вмешивался в рынок. Таким образом он обеспечил спрос на валюту в привычном объеме.

Курсовых колебаний на прошлой неделе не было и по состоянию на пятницу средние цены в кассах банков составляли 41,12 – 41,70 гривны за доллар,

– указывает Золотько.

Обратите внимание! С 26 по 30 мая банкир прогнозирует относительную стабильность курса доллара к гривне, если не будет непредсказуемых внешних или внутренних шоков.