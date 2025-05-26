Как изменился курс евро в мае

По состоянию на 26 мая официальный курс в Украине достиг – 46,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина" показывают, что курс евро в банках изменился так:

покупка – 46,80 гривны за евро;

продажа – 47,60 гривны за евро.

В обменниках курс евро изменился следующим образом:

покупка – 47,20 гривны за евро;

продажа – 47,40 гривны за евро.

Какая сумма нужна сегодня, чтобы купить 500 евро

для приобретения 500 евро в банке, нужно иметь в среднем – 23 800 гривен;

а вот, чтобы купить 500 евро в обменнике необходимо уже ориентировочно – 23 700 гривен.

Сколько сегодня можно получить за 500 евро